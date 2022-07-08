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    Jorge Jesus, Ali Koç ile görüştü

    Jorge Jesus, Ali Koç ile görüştü

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı zirvede üç transfer istedi.
    • 08.07.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 11:35
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    Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçları için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Avusturya kampı dönüşü Başkan Ali Koç ile bir araya gelerek takımla ilgili raporunu sundu.

    Gönderilmesini istediği oyuncuların listesini Koç'a ileten Portekizli hoca, takviye istediği bölgeleri de sıraladı.

    3 bölgeye takviye istedi

    Jesus; ön libero, sol bek ve santrfor transferlerinin bir an önce bitirilmesini istedi. Dev zirvede diğer konuşulanlar şöyle:

    Jorge Jesus, Ali Koç ile görüştü #1

    İsmail’e talip çok

    İsmail Yüksek'i isteyen çok kulüp var. Sportif direktörlüğünü Damien Comolli'nin yaptığı Toulouse da talip. Ancak genç oyuncu, ön libero rotasyonunda kullanılacak. Gönderilmeyecek.

    Jorge Jesus, Ali Koç ile görüştü #2

    Yüksek teklif gelmezse ikili bozulmayacak

    Stoper ikilisi Min-Jae Kim ve Atilla Szalai. Çok yüksek rakam söz konusu olmadığı sürece bu ikili bozulmayacak.

    Meyer, Lemos, Caulker ve Samatta gönderilsin. Pelkas ve Zajc da yerleri doldurulabilirse gidebilir.

    Jorge Jesus, Ali Koç ile görüştü #3


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