Josef transferinde Pereira'ya ret

Beşiktaş'tan Josef de Souza'yı isteyen Corinthians'a siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt geldi.

Geçtiğimiz gün, Brezilya basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Corinthians'ın yeni hocası Vitor Pereira'nın, Beşiktaş'tan Josef'i istediği iddia edilmişti.

Portekizli hoca, daha önce Porto ve Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Brezilyalı'yı Corinthians'ta da görmek isterken hem futbolcu hem de siyah-beyazlılar transfere olumsuz yaklaştı.

"BOŞUNA GELMEYİN, YANITIMIZ HAYIR"

Daha önce Çin'de görev alırken yine Sambacı'yı transfer etmek isteyen Pereira bunu gerçekleştirememişti.

Şimdi ise Corinthians'ın, sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Ancak ne Josef'in ne de Beşiktaş'ın buna "Evet" deme ihtimali yok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır." mesajı bile yollandı.

SÖZLEŞMESİ 2023 YILINDA BİTECEK

Brezilyalı yıldız, iki sezondur büyük özveri ve performans sergilerken taraftarın da sevgilisi haline geldi.

Beşiktaş yönetiminin de hem saha içi hem saha dışında profesyonelliği ve takıma katkısından çok memnun olduğu Josef ile yola devam edeceği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun niyeti de Beşiktaş ile 2023'te bitecek olan sözleşmesini artı 1 yıl daha uzatmak.

İstanbul'da ve Beşiktaş'ta kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Josef'in, en az iki sezon daha siyah- beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

Vitor Pereira'nın Josef aşkının hem Beşiktaş nezdinde hem oyuncu nezdinde bir karşılığının bulunmaması transfer ihtimalini ortadan kaldırıyor.