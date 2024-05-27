Joshua King, Fenerbahçe'ye veda etti Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Joshua King, sarı-lacivertli taraftarlara duygusal bir veda mesajı yayınladı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Joshua King, takımdan ayrıldığını açıkladı.

"Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim"

Norveçli futbolcudan taraftarlar için de bir veda mesajı geldi.

King, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi Bu kulüpteki zamanım ne yazık ki bitiyor.

2 yıl boyunca sarı/mavi gömleği giydiğim için onur duyuyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Sakatlıklarım, bu harika kulübe imza attığım zaman planladığım şeyi siz hayranlara vermemi engelledi, bunun için özür dilerim. Kimse senin önünde sahada olmayı benden çok isteyemezdi! İmzalamadan önce kulüp hakkında çok şey bilmiyordum. Ama şimdi Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu kulüp için sahip olduğun tutku, destek ve sevgi gerçekten nadirdir. Son 2 yıldaki ekip arkadaşlarıma & eğitim alanındaki personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Başarıların devamını dilerim & tekrar Fenerbahçe Kral"

Sakatlıklar peşini bırakmadı

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan King, Süper Lig'de son oynanan İstanbulspor maçına 11'de başladı ve son maçında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 2'si ilk 11 olmak üzere 16 lig maçında forma giyen King, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta oynadı ve takımı adına 3 gol kaydetti.

Norveçli oyuncu, 2 sezonda sarı-lacivertlilerle 54 maça çıkarken, 12 gol, 7 asistlik katkı sağladı.