Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatayspor'da forma giyen 33 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kamil Ahmet Çörekçi, bu sezon 1. Lig'de 10 maça çıktı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerine İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan deneyimli oyuncu; Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'da da görev yaptı.