Kayserispor, Sam Mather'ı transfer etti

- Kayserispor, İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'ı transfer etti.
- Mather, Manchester United'ın U21 takımında oynuyordu ve 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Kulüp, oyuncuya başarılar dilediğini belirtti.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
Kayseri ekibi, Manchester United'ın U21 takımında forma giyen 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"2,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sam Mather ile kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.