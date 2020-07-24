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    Kayserispor'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a Mensah yanıtı

    Kayserispor'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a Mensah yanıtı

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah için Kayserispor'dan yüksek bir bonservis talebi geldi. Bu gelişme sonrası iki takım da beklemeye geçti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 09:11
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 09:11
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    Kayserispor'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a Mensah yanıtı

    Süper Lig'in köklü takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray, Bernard Mensah transferinde karşı karşıya geldi. Tecrübeli ismin, Kayserispor'da gösterdiği performansı çok beğenen Fatih Terim'in, Mensah'ı takımda görmek istediği öğrenildi.

    Kayserispor'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a Mensah yanıtı #1

    ATLETICO'YA BORCUMUZU ÖDEYEN, MENSAH'I ALIR

    Sarı-kırmızılılar hem futbolcuyla hem de kulübüyle görüşerek, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. Kayserispor ile masaya oturan yönetim, "Atletico Madrid'e 3 milyon 600 bin euro borcumuz var. Bu parayı ödeyen kulübe Mensah'ı vermeye hazırız." cevabını aldı. Bonservisi yüksek bulan Cimbom şimdilik beklemeye geçti.

    Kayserispor'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a Mensah yanıtı #2

    BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

    Atletico Madrid tarafından FIFA'ya şikayet edilen Kayserispor'un bonservis talebi şu sıralar finansal sorunlar yaşayan Beşiktaş'ı da zorluyor. Siyah-beyazlıların mevcut mali tabloda 3.5-4 milyon euro gibi ödeme yapması mümkün gözükmüyor. Galatasaray'ın bu fırsattan yararlanıp en kısa sürede Kayseri ekibiyle orta yolu bularak anlaşması bekleniyor.

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