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    Kruse, Galatasaray'a gitmek istiyor

    Kruse, Galatasaray'a gitmek istiyor

    Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alman futbolcu Max Kruse'nin, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 12:31
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    Kruse, Galatasaray'a gitmek istiyor

    Fenerbahçe'de saha içindeki performansından çok özel hayatıyla gündeme gelen Max Kruse, alacaklarının ödenmediğini belirterek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

    Almanya'ya dönmesi beklenen 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

    G.SARAY'A HABER YOLLADI

    Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a gitmek istediği ve menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe haber gönderdiği öğrenildi.

    Ancak Kruse'ye soğuk bakan teknik direktör Fatih Terim'in bu transferi veto etmesi bekleniyor.

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