Kruse, Stuttgart'a doğru

Alman basını, sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart ile görüştüğünü yazdı.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse, geçtiğimiz günlerde kendisine ödeme yapılmadığını söyleyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Sarı-lacivertli kulüple mahkemelik olan Alman futbolcu, yeni takım arayışlarına başladı.

Alman basını, 32 yaşındaki oyuncunun Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart ile transfer görüşmesi yaptığını yazdı.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DOĞRULADI

Stuttgart tesislerinden bir fotoğraf paylaşan Kruse de, çıkan bu haberleri doğrulamış oldu.

Kruse, Almanya'da daha önce Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, St. Pauli ve Freiburg gibi takımların formalarını giymişti.