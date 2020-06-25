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    Kruse, Stuttgart'a doğru

    Kruse, Stuttgart'a doğru

    Alman basını, sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart ile görüştüğünü yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 15:45
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    Kruse, Stuttgart'a doğru #1

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse, geçtiğimiz günlerde kendisine ödeme yapılmadığını söyleyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

    Sarı-lacivertli kulüple mahkemelik olan Alman futbolcu, yeni takım arayışlarına başladı.

    Alman basını, 32 yaşındaki oyuncunun Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart ile transfer görüşmesi yaptığını yazdı.

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    Stuttgart tesislerinden bir fotoğraf paylaşan Kruse de, çıkan bu haberleri doğrulamış oldu.

    Kruse, Stuttgart'a doğru #2

    Kruse, Almanya'da daha önce Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, St. Pauli ve Freiburg gibi takımların formalarını giymişti.

    Kruse, Stuttgart'a doğru #3

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