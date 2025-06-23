Leeds United, Jaka Bijol'u renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Udinese forması giyen stoper oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Sloven oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeli açıklanmadı.
37 MAÇA ÇIKTI
2024/25 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de 37 maçta forma giyen Bijol, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
26 yaşındaki Sloven stoper oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonunun devre arasında Fenerbahçe ile anılmıştı.
LEEDS UNITED, İKİNCİ TRANSFERİNİ YAPTI
Öte yandan İngiltere ekibi Leeds United, 26 yaşındaki Alman forvet Lukas Nmecha'dan sonra bu yaz ikinci transferini gerçekleştirdi.