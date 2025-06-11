Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

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5 sezondur Bayern Münih’te forma giyen yıldız futbolcu Leroy Sané, Alman kulübünün yeni kontrat teklifini reddederek takımdan ayrılmaya karar verdi.

GALATASARAY, REKABETTEN SIYRILDI

Galatasaray, Fenerbahçe, Arsenal ve Al Hilal’in ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini hızla ilerletti ve Sané ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Transferin son aşamalarının İstanbul’da tamamlandığı belirtilirken, futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bayern Münih ile yollarını ayıran Sané, Galatasaray’la anlaşarak bu akşam İstanbul’a gelerek transfer sürecini tamamlayacak.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'dan transfere ilişkin resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

3 YIL İÇİN BONUSLARLA BİRLİKTE 15 MİLYON EURO

Galatasaray, Sané ile yıllık 11 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Foot Mercato’nun haberine göre, bu sözleşme oyuncunun sarı-kırmızılı formayla uzun soluklu bir birlikteliğini sağlayacak. Bazı kaynaklarda Sané’nin yıllık net gelirinin, bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu bulabileceği aktarılıyor.

GALATASARAY BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Sané’nin Bayern Münih’le sözleşmesi sezon sonunda sona erdiği için, Galatasaray bu transfer için bonservis ödemeyecek. Oyuncu, sadece yıllık maaşı ve imza parası üzerinden kazanacak.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Çoğunlukla kanat oyuncusu olarak görev yapan Leroy Sané, sağ ve sol kanatta oynayabilme esnekliğiyle tanınıyor. Hızı, dripling kabiliyeti ve gol katkısıyla dikkat çeken futbolcu, Bayern Münih’te genellikle sağ kanatta görev aldı. Galatasaray’da da benzer bir rol üstlenmesi bekleniyor. Sané’nin çok yönlü yapısı, sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne önemli katkı sağlayacak.

LEROY SANE'NİN YILDIZI SCHALKE İLE PARLADI

29 yaşındaki Leroy Sané, futbol kariyerine SG Wattenscheid altyapısında başladıktan sonra Schalke 04 akademisine transfer oldu.

Profesyonel seviyedeki ilk resmi maçına 20 Nisan 2014’te Bundesliga’da Stuttgart karşısında Schalke 04 formasıyla çıktı.

Schalke’de toplam 57 maçta görev alan Sané, 13 gol atıp 8 asist yaptı ve Alman futbolunun yükselen yıldızları arasında yerini aldı.

CITY KARİYERİ

2016 yılında gösterdiği performans sonrası 52 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye transfer oldu.

Pep Guardiola yönetiminde İngiliz kulübünde 135 karşılaşmaya çıkan Sané, 39 gol ve 44 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

BAYERN MÜNİH'TE 5 SEZONLUK BAŞARI

2020 yılında 49 milyon euro karşılığında Manchester City’den Bayern Münih’e geçerek Almanya’ya döndü.

Bayern formasıyla 5 sezon boyunca 220 maçta 61 gol atarken, 55 asistle takımına katkı sağladı.

Alman kulübüyle sözleşmesi sona eren Sané, yeni teklifleri reddederek Galatasaray ile ön anlaşmaya vardı.

2015’ten beri Almanya A Milli Takımı’nda da yer alan yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 70 maçta 14 gol kaydetti.

Başarıları arasında şunlar bulunuyor:

Kulüpler Dünya Kupası (Bayern Münih)

4 Bundesliga şampiyonluğu (Bayern Münih)

2 Premier Lig şampiyonluğu (Manchester City)

UEFA Süper Kupa (Bayern Münih)

İngiltere Kupası (Manchester City)

2 Almanya Süper Kupa (Bayern Münih)

2 İngiltere Lig Kupası (Manchester City)

2 İngiltere Süper Kupa (Community Shield, Manchester City)