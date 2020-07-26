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    Maicon: Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı

    Maicon: Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı

    Al Nasr takımıyla 1.5 yıllık kiralık anlaşması sona eren Maicon, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 13:58
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    Maicon: Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı

    Bu sezon stoper bölgesinde sık sık sakatlık problemi yaşayan sarı-kırmızılılarda Al Nasr ile kiralık anlaşması sona eren Maicon'un geleceği belirsizliğini koruyor.

    Suudi Arabistan'da geçirdiği 1.5 yılın ardından Galatasaray'a dönecek olan Brezilyalı savunmacı, sosyal medya hesabından Al Nasr'a veda etti.

    Maicon: Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı #1

    "ŞİMDİ GALATASARAY'A DÖNME ZAMANI"

    Maicon gönderisinde "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.

    Bu sezon Suudi Arabistan'da çıktığı 26 maçta 2340 dakika süre alan 31 yaşındaki isim, ülke basınından performansıyla geçer not almıştı.

    Maicon: Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı #2

    AĞIR DİYE GÖNDERİLMİŞTİ

    Sao Paulo'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Maicon, gösterdiği performans yeterli bulunmayınca 1 milyon 700 bin euro karşılığında Al Nasr'ın yolunu tutmuştu. Özellikle hızlı forvetlere karşı ağır kalmasıyla eleştirilen Maicon, 1.5 yılın ardından yeniden Galatasaray'a döndü.

    GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

    1.5 sezondur maaşı Suudi Arabistan takımı tarafından ödenen tecrübeli ismin, yüksek maliyeti nedeniyle takımda istenmediği öğrenildi. Yıllık 2 milyon 200 bin euro garanti ücret alan Maicon için gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak.

    Maicon: Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı #3

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