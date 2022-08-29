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    ManU'dan Antony için Ajax'a 100 milyon euro

    ManU'dan Antony için Ajax'a 100 milyon euro

    2022 yazının transfer rekorunu Manchester United kırıyor. İngiliz devi, Ajax'ın genç yıldızı Antony'yi 100 milyon euroya kadrosuna katıyor.
    • 29.08.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:11
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    2022 yazının en pahalı transferi, Ajax'ın yükselen yıldızı Antony...

    Manchester United, Brezilyalı yıldız için Hollanda devine 100 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

    22 yaşındaki hücumcu, bu transferle futbolcu fabrikası Ajax'ın yaptığı en büyük satış olarak tarihe geçti.

    2022 yazındaki ilk 9 haneli transfere imza atan Manchester United ise, Paul Pogba'dan sonraki en pahalı ikinci transferini yaptı.

    ManU dan Antony için Ajax a 100 milyon euro #1

    2020'de 15 milyon euroya gelmişti

    Neymar ve Coutinho'dan sonra bonservisine çok para ödenen üçüncü futbolcu olan Antony, Ajax'a 2020 yazında 15 milyon euroya imza atmıştı.

    Amsterdam ekibinde 82 maçta 24 gol ve 22 asistle oynayan yıldız oyuncu, yeni takımı Manchester United'da tanıdık bir yüzle çalışacak.

    Ajax'taki ilk 2 sezonunda Erik Ten Hag yönetiminde çalışan Antony, Old Trafford'da da Hollandalı teknik direktör ile Manchester United'ı eski günlerine döndürmeyi deneyecek.

    ManU dan Antony için Ajax a 100 milyon euro #2


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