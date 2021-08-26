Marcao'ya Napoli ve Krasnodar talip oldu

Marcao'ya Napoli ve Krasnodar talip oldu

Galatasaray, Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Krasnodar ile görüşmelere başladı. Napoli'nin ise ilk teklifi kabul edilmedi.

Giresunspor maçında Kerem'e saldırıda bulunan ve 8 maç ceza alan Marcao için Galatasaray'a iki teklif birden geldi.

NAPOLI'NİN İLK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi sarı-kırmızılılara 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray, satın alma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklifi reddetti.

İtalyan kulübünün, yeni bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor.

RUSYA'DAN DA TALİBİ ÇIKTI

Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu.

2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, 107 maçta forma giyerken 1 gol attı 1 de asist yaptı.