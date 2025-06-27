Marco Asensio, Fenerbahçe'ye önerildi!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın 11 puan gerisinde noktalayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Henüz bir futbolcuyu kadrosuna katamayan sarı-lacivertli takıma sürpriz bir öneri geldi.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol yıldız önerildi.

Bonservisi PSG'de bulanan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin cevabı bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

20 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG'de 16 maçta 2 gol ve 4 asist ile oynadı.

Asensio, ikinci yarıda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 21 maçta 8 gole imza atmıştı.