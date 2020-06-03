Mehmet Ekici maaşında indirime gitti Fenerbahçe'de 1.7 milyon euro kazanan Mehmet Ekici'nin, 700 bin eurodan yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2017 yılında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen, ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklentileri karşıyalamayan Mehmet Ekici'ye, bir şans daha verilecek.

Ersun Yanal tarafından kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki futbolcunun, 'maaşında indirime git, sözleşmeni uzatalım' diyen yönetime olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

700 BİN EURO ALACAK

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusunun, 1.7 milyon euroluk maaşının 1 milyon eurosunu feda ettiği ve kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SADECE 35 MAÇ OYNADI

Sakatlıklar yüzünden 3 sezonda sadece 35 maça çıkabilen Ekici'nin, önümüzdeki sezon nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.