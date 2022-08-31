Mergim Berisha Augsburg’a transfer oldu

Fenerbahçe'nin forveti Mergim Berisha, Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a kiralandı.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalıp Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Yabancı sınırından dolayı elindeki oyuncuları göndermek isteyen Fenerbahçe'de Samatta, Meyer, Caulker, Tisserand, Sosa ve Luiz Gustavo gibi oyuncular ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bu kapsamda yeni bir ayrılık daha yaşandı.

1 yıl kiralık Augsburg'da

24 yaşındaki santrfor Mergim Berisha 1 yıl kiralık olarak Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer oldu. Alman ekibi de Berisha'nın transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sarı-lacivertliler de transferle ilgili resmi bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bilgilendirme

Futbol A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Augsburg'a transfer olmuştur.

Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Berisha'nın Fenerbahçe kariyeri

2021-2022 sezonun başında Salzburg'dan transfer edilen Alman forvet Mergim Berisha, Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 8 gol 2 asist'lik katkıda bulundu.