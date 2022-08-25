Miha Zajc'a Club Brugge'den teklif var

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miha Zajc'a Belçika'nın köklü takımlarından Club Brugge, 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Kadronun değerli isimlerinden Attila Szalai ve Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe'ye, bu kez hiç beklenmeyen bir teklif geldi.

Belçika basınına göre; Club Brugge, sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası Miha Zajc için teklif yaptı.

Adı West Ham United'la anılan Vanaken'in yerini doldurmak için çalışmalara şimdiden başlayan Belçika ekibinin, Fenerbahçe'ye Zajc için 8.5 milyon sterlinlik (10 milyon euro) bir teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin bu teklife vereceği yanıt ise merak konusu oldu...

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Bu sezon şu ana kadar 6 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Sloven orta sahanın, Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.