Mustafa Kaplan, Altay Bayındır'ı isteyen takımları duyurdu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın formasını giyen Altay Bayındır için transfer açıklaması geldi.

Milli file bekçisi ile Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Teknik direktör Kaplan, "Kaleci Altay Bayındır'ı Ankaragücü'nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray'a karşı şans verdim. 6 gol yedi. Bir daha oynatma dediler. Arkasında durdum. Bugün Manchester'da. Şu anda Beşiktaş zaten istiyor ama Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor. Ederson'un yerine gelecek sezon Altay'ı izleyebiliriz." diye konuştu.

BONSERVİSİNE 5 MİLYON EURO VERİLDİ

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay, İngiliz ekibiyle 17 maça çıktı.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.98 boyundaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 31 gol gördü.

Öte yandan Altay, 3 maçta da kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞME DURUMU

28 yaşındaki file bekçisinin, kulübü Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Altay Bayındır'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.