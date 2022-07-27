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    Olimpiu Morutan’a sürpriz talip

    Olimpiu Morutan’a sürpriz talip

    Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon başında Romanya ekibi FCSB’den renklerine bağladığı Olimpiu Morutan’a, İtalya Serie B takımı Pisa teklifte bulundu.
    • 27.07.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:16
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    Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı sezon büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı taraftarlara hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Morutan’ı kadroda düşünmediği kesinleşmişti.

    Galatasaray’da performansı yetersiz bulunan Olimpie Morutan’a yeni bir talip çıktı.

    Olimpiu Morutan’a sürpriz talip #1

    Pisa istiyor

    İtalyan basını la Nazione’ye göre; İtalya Serie B takımı Pisa’nın, Galatasaraylı Morutan’a talip olduğu belirtildi.

    Okan Buruk’un oyuncunun şu an için yetersiz olduğunu ve kiralamayı düşündükleri açıkladıktan sonra İtalyan ekibinin harekete geçtiği bildirildi. Haberde oyuncuyu bir yıl kiralamak isteyen Pisa, sarı-kırmızılılar ile temasa geçtiğini aktardı.

    Olimpiu Morutan’a sürpriz talip #2

    “Bir sene gidip oynaması çok daha iyi olacak”

    Romanyalı oyuncu ile Kasımpaşa, Sivasspor ve Karagümrük’ün de ilgilendiği kaydedilmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpiu Morutan'ın bu sezon kiralanacağını açıklamıştı.

    Teknik adam yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

    34 maçta 3 gol 5 asist

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 34 maça çıkan Olimpiu Morutan, 3 gol ve 5 asistlik başarı yakalamıştı. 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun 3,5 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

    Olimpiu Morutan’a sürpriz talip #3


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