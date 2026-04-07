Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşme görüşmelerinde son aşamada

Kariyerini Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da sürdüren Ozan Kabak'ın geleceği şekilleniyor.

30 Haziran 2026 tarihinde mavi-beyazlılarla olan sözleşmesi sona erecek olan Ozan, Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen takımda kalacak.

RESMİYETE DÖKÜLMESİ BEKLENİYOR

Sky DE'nin haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

2030'A KADAR UZATILACAK

Haberde yer alan bilgilere göre Hoffenheim'ın, 26 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.

GOLCÜ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 20 maça çıkan 10 milyon euro piyasa değerindeki milli savunmacı, 4 gol kaydetti.