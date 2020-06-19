Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'yle görüştük

Real Madrid ve Manchester City gibi dev takımları çalıştıran Şilili teknik direktör Pellegrini'nin menajeri, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını söyledi.

Aylardır yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahöe yönetimi, bir süredir Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı'yla görüşmelerini sürdürüyordu.

Henüz hiçbir hocayla anlaşamayan sarı-lacivertlilerin rotayı Şilili teknik direktör Pellegrini'ye çevirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 66 yaşındaki teknik adamın menajeri Jesus Martinez, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını söyledi.

"GELECEK SEZON İÇİN OLABİLİR"

Martinez, "Fenerbahçe'nin Pellegrini'ye teklifi var. Manuel'in şu anda takımın başına geçmesi talep edildi ancak şartlar nedeniyle bu gerçekleşmedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı. Böyle bir dönemde onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok." şeklinde konuştu.