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- Roma, Cengiz Ünder'i satış listesine koydu
Roma, Cengiz Ünder'i satış listesine koydu
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 11:14
Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve Serie A gibi zor bir ligde başarılı bir grafik çizen Cengiz Ünder, sezon sonunda Başkent ekibinden ayrılabilir...
Roma formasıyla çıktığı 85 maçta 17 gol atıp 11 de asist yapan milli futbolcumuz, kulübü tarafından satış listesine konuldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sarsılan İtalyan ekibi, Cengiz'den gelecek bonservis bedeliyle biraz olsun nefes almayı hedefliyor.
MİLAN'I REDDETMİŞLERDİ
Ara transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcu için Milan’dan gelen Suso artı 20 milyon euroluk teklifi geri çeviren Roma'nın, pandemi süreci sonrası karar değiştirdiği öğrenildi.
İtalyanların, yetenekli futbolcuyu 35 milyon euroya satmaya hazır olduğu belirtildi.
Milan'ın, alınan bu karar sonrası ezeli rakibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.