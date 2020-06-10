Roma, Cengiz Ünder'i satış listesine koydu

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Roma, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i satma kararı aldı. Milan'ın talip olduğu 22 yaşındaki futbolcu için istenilen rakam ise 35 milyon euro.