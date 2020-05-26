Roma, Cengiz'i satış listesine koydu La Gazzetta dello Sport, Roma'nın ekonomik krizde olduğunu ve Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick gibi isimleri satış listesine koyduğunu yazdı.

Koronavirüs nedeniyle ekonomisi sarsılan kulüplerden biri de İtalyan devi Roma oldu.

Küçülmeye gitme kararı alan ve 28 kişilik kadroyu 23'e düşürmeyi planlayan İtalyanlar, ilk olarak üç ismi satış listesine koydu.

120 milyon euroluk bir bütçe açmak isteyen Roma'nın, Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick'in gönderme kararı aldığı öğrenildi.

ADDİO (ELVEDA) CENGİZ

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick” başlığı ile duyurduğu haberde milli futbolcumuzun önümüzdeki sezon Roma'da olmayacağı belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu ile Arsenal ve Tottenham gibi dev kulüpler ilgileniyor.

15 MAÇTA 3 GOL

Sakatlık sebebiyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan yetenekli futbolcu, ligde çıktığı 15 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.