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    Sacha Boey için İtalya'dan iki talip

    Sacha Boey için İtalya'dan iki talip

    Galatasaray'da sezon öncesi kamplarına dahil edilmeyen ancak yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası sezonun ilk maçlarında forma giyen Sacha Boey'a, İtalya'dan iki talip çıktı.
    • 24.08.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 16:02
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    Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sacha Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.

    Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı.

    Galatasaray'da geçen sezon başında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey'a talip çıktı.

    Sacha Boey için İtalya dan iki talip #1

    Udinese ve Verona talip

    Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ve Verona, 21 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor.

    2000 doğumlu futbolcu, Galatasaray forması ile toplam 22 maça çıktı ve 1 gol katkısında bulundu.

    Sacha Boey için İtalya dan iki talip #2


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