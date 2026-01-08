Serikspor, Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı transfer etti

- Serikspor, Nijeryalı oyuncular Joseph Okoro ve Raymond Adeola'yı transfer etti.
- Okoro, stoper ve ön libero olarak, Adeola ise forvet ve sol kanat olarak görev alacak.
- Her iki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
1. Lig'de mücadele eden Serikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Antalya temsilcisi, Nijeryalı oyuncular Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
SERİKSPOR'UN AÇIKLAMASI
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper, ön libero mevkisinde forma giyen Joseph Okoro ile forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Raymond Adeola ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.