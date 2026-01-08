Serikspor, Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de mücadele eden Serikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Antalya temsilcisi, Nijeryalı oyuncular Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

SERİKSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper, ön libero mevkisinde forma giyen Joseph Okoro ile forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Raymond Adeola ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.