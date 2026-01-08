Abone ol: Google News

Serikspor, Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı transfer etti

1. Lig ekiplerinden Serikspor, Nijeryalı oyuncular Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 20:36
1. Lig'de mücadele eden Serikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. 

Antalya temsilcisi, Nijeryalı oyuncular Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

SERİKSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper, ön libero mevkisinde forma giyen Joseph Okoro ile forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Raymond Adeola ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

