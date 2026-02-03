Abone ol: Google News

Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı Tondela'ya gönderdi

Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 14:08
  • Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiralık olarak gönderdi.
  • Kulüp, transferin satın alma opsiyonlu olduğunu açıkladı.
  • Kimpioka, bu sezon Sivasspor formasıyla 20 maçta 2 gol atmıştı.

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsveçli hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiraladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın, satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Liga Portugal ekiplerinden CD Tondela ile anlaşmaya varılmıştır. Benjamin Kimpioka'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Kimpioka, bu sezon 1. Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 20 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyerek, 1'i ligde 1'i de kupada olmak üzere 2 gol atmıştı.

