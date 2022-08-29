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    Sörloth Real Sociedad'a imzayı attı

    Golcü oyuncu Sörloth, Fenerbahçe'nin transfer önerisinin yarı fiyatına Real Sociedad'da devam etme kararı aldı.
    • 29.08.2022 - 15:15
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    Sörloth Real Sociedad'a imzayı attı

    Transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan golcü futbolcu Alexander Sörloth, kariyerine İspanyol ekibi Real Sociedad'da devam etme kararı aldı. Norveçli golcünün Sociedad'da alacağı maaş dikkati çekti.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sörloth, İspanya Ligi'nde kalabilmek için Türkiye'den gelen teklifi reddettti.

    Fenerbahçe, golcü futbolcuya 3.4 milyon euro teklif ederken, Sörloth ise Sociedad ile yeniden anlaştı.

    Sörloth Real Sociedad a imzayı attı #1

    2 milyon euro maaş alacak

    Kariyerine La Liga'da devam edecek olan Sörloth, Real Sociedad'da ise 2 milyon euro maaş elde edecek.

    Trabzonspor'da 24 golle gol krallığı yaşayan Sörloth, geçen sezon 2021-22 sezonunda Sociedad formasıyla 44 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

    Sörloth Real Sociedad a imzayı attı #2


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