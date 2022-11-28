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    Torino'nun transfer hedefinde Diego Rossi var

    Torino'nun transfer hedefinde Diego Rossi var

    İtalya Ligi ekiplerinden Torino'nun, Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi ile ilgilendiği belirtildi.
    • 28.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 09:37
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    Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye İtalya'dan bir talip çıktı.

    İtalyan basınında yer alan haberde; Torino'nun, Dünya Kupası için verilen araya kadar ligde sadece 16 gol attığı ve hücum hattında sadece Antonio Sanabria'nın olduğu belirtildi.

    Torino'nun bu nedenle, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istediği ve Diego Rossi ile ilgilendiği aktarıldı.

    Torino nun transfer hedefinde Diego Rossi var #1

    İtalyan pasaportu da var

    24 yaşındaki futbolcunun, Uruguay'ın yanı sıra İtalyan pasaportu taşımasının Torino'nun transfer isteğini arttıran bir etken olduğu kaydedildi.

    Başarılı oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayla 22 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.

    Torino nun transfer hedefinde Diego Rossi var #2


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