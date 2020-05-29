Trabzonspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor'dan genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katmıştı.

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ALY MALLE İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Radyospor'a konuşan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Aly Malle için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Dağlı, ''Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık, ardından transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta transfer resmiyet kazanacak. Kulübümüz Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak.'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı

21 KARŞILAŞMADA 4 GOL

Sağ kanat mevkisinde forma giyen 22 yaşındaki Malili futbolcu, Balıkesirspor'da 21 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

Malle; bu maçlarda takımına 4 gol, 3 asistlik katı sağladı.

Trabzonspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı

Rahmi Anıl resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı