Trabzonspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor'dan genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katmıştı.
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ALY MALLE İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI
Radyospor'a konuşan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Aly Malle için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Dağlı, ''Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık, ardından transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta transfer resmiyet kazanacak. Kulübümüz Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak.'' ifadelerini kullandı.
21 KARŞILAŞMADA 4 GOL
Sağ kanat mevkisinde forma giyen 22 yaşındaki Malili futbolcu, Balıkesirspor'da 21 karşılaşmada forma şansı bulabildi.
Malle; bu maçlarda takımına 4 gol, 3 asistlik katı sağladı.
Rahmi Anıl resmen Trabzonspor'da