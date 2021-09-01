Trabzonspor, Mert Müldür'ü listesine aldı

Trabzonspor, A Milli Takım’ın genç oyuncusu için transferin son haftasında bir kez daha nabız yoklaması yapacak. Şartlar oluşursa Mert Müldür, Sassuolo’dan kiralanacak ve sol bekte kullanılacak.

Yabancı olarak Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Cornelius, Siopis ve Denswil’i kadrosuna katan Trabzonspor , yerlide de Dorukhan ile İsmail Köybaşı’nı renklerine bağladı.

Fırtına, transferin bitmesine 1 hafta kala takviye çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, öncelikle sol bek arıyor. Gündeme gelen son aday; Mert Müldür.

Daha önce de adı Trabzonspor ile anılan 22 yaşındaki Mert, şu anda A Milli Takım kampında bulunuyor. Yönetim, Avrupa’da transfer dönemi bittiği için yeniden nabız yoklayacak. Karadeniz ekibi, Sassuolo’nun tavrına göre, kiralama önerisi sunacak.

SOL BEKTE DE OYNUYOR

İtalyan ekibinde yedek kalan ve Serie A’da sezonunda ilk iki maçında forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncu transfer edilirse, sol bek rotasyonunda kullanılacak. Esas bölgesi sağ bek olan Mert, solda da görev yapabiliyor.

Çizme ekibinde geçen sezon 28 maçta görev alan gurbetçi futbolcu için 2019’da 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

EURO 2020'DE SOL BEKTE İYİ İŞ ÇIKARDI

EURO 2020'de Umut Meraş'ın yerine sol bekte forma giyen Mert Müldür, İsviçre maçındaki oyunuyla alkış almıştı. Abdullah Avcı'nın sol bek mevkisinde genç oyuncuya güvendiği öğrenildi.