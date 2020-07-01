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    Trabzonspor'dan Kanga girişimi

    Sparta Prag-Trabzospor maçında ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Kanga, bordo-mavililerin transfer listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 11:51
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    Trabzonspor'dan Kanga girişimi #1

    Ligde ve kupada şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına da başladı.

    Bordo-mavililer, Sparta Prag ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçında harika bir gol atan Guelor Kanga'yı listesine aldı.

    Karadeniz temsilcisinin, sezon sonunda Çekya ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu orta saha oyuncusunun menajeriyle ilk temasları kurduğu öğrenildi.

    Kanga'nın şık golleri - İZLE

    ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

    Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 29 yaşındaki futbolcunun tek şartı Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi.

    UEFA'dan men cezası alan Fırtına, CAS'tan olumlu haber gelirse bu transferi bitirecek.

    Trabzonspor'dan Kanga girişimi #2

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