Trabzonspor'un istediği Mendy, Saint-Etienne'yi reddetti

Trabzonspor'un bir süredir ilgilendiği bilinen Nampalys Mendy'nin, Fransız ekibi Saint-Etienne'ye olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Ancak Mendy, bordo-mavililere ise Avrupa şartını iletti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin orta saha oyuncusu Nampalys Mendy için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fransız basınına göre; 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık iki hafta süren görüşmeler sonucunda Saint-Etienne ile anlaşamadı ve teklifi reddetti. Saint-Etienne'in oyuncudan umudunu kesmediği ancak FFP kısıtlamaları dolayısıyla fazla manevra alanının bulunmadığı da aktarıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız futbolcu için Türkiye'den Trabzonspor ve İtalya'dan Udinese takımları, oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapıyor.

TRABZONSPOR'A 'AVRUPA' ŞARTI

Mendy, geçtiğimiz günlerde UEFA'dan 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde bordo - mavili kulübe Avrupa kupalarına katılım şartını sundu. Eğer Trabzonspor, bu problemi çözerse Mendy'i yeni sezonda kadrosuna katmak için büyük avantaj elde edecek.

Bu sezon Leiceste City forması ile 6 resmi maça çıkan Nampalys Mendy, gol ya da asist katkısı veremedi.