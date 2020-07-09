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    Türk futbolculara ödenen yüksek bonservis ücretleri

    Türk futbolculara ödenen yüksek bonservis ücretleri

    Yabancı sınırı nedeniyle Türk futbolcu almak zorunda olan kulüpler, bazı isimleri ederinden çok daha fazlasını ödeyerek transfer etmişti. Getirilen sınır sonrası bu oyuncular yeniden gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 10:09
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    Türk futbolculara ödenen yüksek bonservis ücretleri

    Türk futbolunda bir türlü çözülemeyen sorun: Yabancı sınırı...

    Daha önce defalarca kez revize edilen yabancı futbolcu sayısı, dün bir kez daha değiştirildi.

    Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sayının her sezon kademeli olarak düşürüleceğini duyurdu.

    Kulüpler, 2020-2021 sezonunda 8, 2021-2022 sezonun 7, 2022-2023 sezonunda ise aynı anda 6 yabancı oynatabilecek.

    Türk futbolculara ödenen yüksek bonservis ücretleri #1

    FUTBOLSEVERLER TEPKİLİ

    Federasyonun aldığı bu karar tepki toplarken, Anadolu kulüplerine ise gün doğdu.

    Daha önce sınır nedeniyle Türk futbolcu almak zorunda olan 4 büyükler, bazı oyuncuları ederinden çok daha fazlasını vererek transfer etmişti.

    İşte o isimlerden bazıları:

    Mehmet Topuz - 9 milyon euro
    Alper Potuk - 7.25 milyon euro
    Ozan Tufan - 7 milyon euro
    Ayhan Akman - 8.75 milyon dolar
    Gökhan Ünal - 6.2 milyon euro
    Tarık Daşgün - 5 milyon euro
    İsmail Köybaşı - 5.5 milyon euro
    Tarık Çamdal - 4.75 milyon euro

    Türk futbolculara ödenen yüksek bonservis ücretleri #2

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