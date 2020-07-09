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Türk futbolculara ödenen yüksek bonservis ücretleri
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 10:09
Türk futbolunda bir türlü çözülemeyen sorun: Yabancı sınırı...
Daha önce defalarca kez revize edilen yabancı futbolcu sayısı, dün bir kez daha değiştirildi.
Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sayının her sezon kademeli olarak düşürüleceğini duyurdu.
Kulüpler, 2020-2021 sezonunda 8, 2021-2022 sezonun 7, 2022-2023 sezonunda ise aynı anda 6 yabancı oynatabilecek.
FUTBOLSEVERLER TEPKİLİ
Federasyonun aldığı bu karar tepki toplarken, Anadolu kulüplerine ise gün doğdu.
Daha önce sınır nedeniyle Türk futbolcu almak zorunda olan 4 büyükler, bazı oyuncuları ederinden çok daha fazlasını vererek transfer etmişti.
İşte o isimlerden bazıları:
Mehmet Topuz - 9 milyon euro
Alper Potuk - 7.25 milyon euro
Ozan Tufan - 7 milyon euro
Ayhan Akman - 8.75 milyon dolar
Gökhan Ünal - 6.2 milyon euro
Tarık Daşgün - 5 milyon euro
İsmail Köybaşı - 5.5 milyon euro
Tarık Çamdal - 4.75 milyon euro