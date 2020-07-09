Türk futbolculara ödenen yüksek bonservis ücretleri

Yabancı sınırı nedeniyle Türk futbolcu almak zorunda olan kulüpler, bazı isimleri ederinden çok daha fazlasını ödeyerek transfer etmişti. Getirilen sınır sonrası bu oyuncular yeniden gündeme geldi.

Türk futbolunda bir türlü çözülemeyen sorun: Yabancı sınırı...

Daha önce defalarca kez revize edilen yabancı futbolcu sayısı, dün bir kez daha değiştirildi.

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sayının her sezon kademeli olarak düşürüleceğini duyurdu.

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda 8, 2021-2022 sezonun 7, 2022-2023 sezonunda ise aynı anda 6 yabancı oynatabilecek.

FUTBOLSEVERLER TEPKİLİ

Federasyonun aldığı bu karar tepki toplarken, Anadolu kulüplerine ise gün doğdu.

Daha önce sınır nedeniyle Türk futbolcu almak zorunda olan 4 büyükler, bazı oyuncuları ederinden çok daha fazlasını vererek transfer etmişti.

İşte o isimlerden bazıları:

Mehmet Topuz - 9 milyon euro

Alper Potuk - 7.25 milyon euro

Ozan Tufan - 7 milyon euro

Ayhan Akman - 8.75 milyon dolar

Gökhan Ünal - 6.2 milyon euro

Tarık Daşgün - 5 milyon euro

İsmail Köybaşı - 5.5 milyon euro

Tarık Çamdal - 4.75 milyon euro