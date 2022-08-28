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    Tyler Boyd, Beşiktaş'tan ayrılmayacak

    Tyler Boyd, Beşiktaş'tan ayrılmayacak

    Beşiktaş, Tyler Boyd'un menajeriyle görüşme yaptı ve ayrılık kararını bildirdi. ABD'li futbolcu ise sezon sonu sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor.
    • 28.08.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 11:42
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    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, transfer gerçekleştirmenin dışında bazı futbolcuları da göndermenin yollarını arıyor. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    Boyd'a Süper Lig'den Sivasspor'un teklifi olsa da futbolcu teklife kapıyı kapatmış durumda.

    Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği ancak siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncu cephesine resti çektiği öğrenildi.

    Tyler Boyd, Beşiktaş tan ayrılmayacak #1

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    Siyah-beyazlı yöneticiler Boyd'un menajerine gelen teklifleri değerlendirmesi uyarısını yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de futbolcuyu kadroda düşünmediği ve futbolcunun da bundan haberi olduğu belirtildi.

    Öte yandan ABD'li futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalmayı kafasına koyduğu da gelen haberler arasında.

    Tyler Boyd, Beşiktaş tan ayrılmayacak #2


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