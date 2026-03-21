Udinese, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a teklif yapacak

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Serie A'da gösterdiği gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Şu ana kadar 5 gol ve 5 asist yapan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda İtalya'da kalmak istediğini ve yeniden milli takıma seçilmeyi hayal ettiğini belirtmişti.

BONSERVİSİ ALINACAK

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Udinese, Zaniolo'nun performansından memnun kaldı ve bonservisini almak istiyor.

İKİ SEÇENEK VAR

Habere göre İtalyan ekibinin önünde iki seçenek bulunuyor.

İlk seçenek, oyuncunun bonservisi için Galatasaray'a 10 milyon euro teklif etmek.

İkinci seçenek ise 5 milyon euro ödeyerek Zaniolo'nun sonraki satışından yüzde 50 pay hakkını sarı-kırmızılı ekibe bırakmak.

YAZIN HAREKETLİLİK YAŞANACAK

Bu gelişmelerin üzerine yaz transfer döneminde Nicolo Zaniolo transferinde hareketlilik yaşanması bekleniyor.