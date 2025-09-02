Abone ol: Google News

Uğurcan Çakır Galatasaray’da: İşte sarı-kırmızılıların en pahalı 3 transferi

Galatasaray, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ı 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer, Osimhen’in ardından Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci imzası oldu.

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 01:24
Uğurcan Çakır Galatasaray'da: İşte sarı-kırmızılıların en pahalı 3 transferi

Süper Lig’de heyecan dolu bir transfer gecesi yaşanıyor.

Trabzonspor Kulübü, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan duyuruda, sarı-kırmızılılar’ın 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda KDV dahil 36 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

GALATASARAY'DA EN PAHALI 3 TRANSFER

Galatasaray, kadrosuna kattığı Victor Osimhen için 75+5 milyon euro ödeyerek Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli transferine imza atmıştı.

Uğurcan Çakır transferi ise bu listenin ikinci sırasında yer aldı.

Sarı- kırmızılı ekip, yaz döneminde ayrıca Monaco’dan Wilfried Singo için 30,7 milyon euro bonservis ödemişti.

