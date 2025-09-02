Uğurcan Çakır Galatasaray’da: İşte sarı-kırmızılıların en pahalı 3 transferi

Süper Lig’de heyecan dolu bir transfer gecesi yaşanıyor.

Trabzonspor Kulübü, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan duyuruda, sarı-kırmızılılar’ın 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda KDV dahil 36 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

GALATASARAY'DA EN PAHALI 3 TRANSFER

Galatasaray, kadrosuna kattığı Victor Osimhen için 75+5 milyon euro ödeyerek Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli transferine imza atmıştı.

Uğurcan Çakır transferi ise bu listenin ikinci sırasında yer aldı.

Sarı- kırmızılı ekip, yaz döneminde ayrıca Monaco’dan Wilfried Singo için 30,7 milyon euro bonservis ödemişti.