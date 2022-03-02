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    Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Süper Lig'in dişli ekiplerinden Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:29
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    Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek.

    Beşiktaş'ın evinde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Kayserispor maçın A Spor canlı yayınlayacak.

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

    İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Larin, Batshuayi

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Abdulkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic, Thiam


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