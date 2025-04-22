Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı
İHA

Konyaspor, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Mücadele öncesi zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

TRİBÜNLERLE TARTIŞTI

Bu durum üzerine eski Konyasporlu Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesini de Konyaspor'un forveti Umut Nayir önledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor