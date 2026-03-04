Barış Alper Yılmaz, kariyerinde bir ilki yaşadı

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 4’üncü ve son haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptı ve namağlup çeyrek finale yükseldi.

HEM GOL ATTI HEM DE ASİST YAPTI

Galatasaray’ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek kariyerinde ilk kez hem gol hem de asist sayısında çift haneye ulaştı.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin yokluğunda karşılaşmaya en ileri uçta başlayan Barış Alper, 6’ncı dakikada penaltıdan ağları havalandırdı, 29’uncu dakikada ise Renato Nhaga’nın golünde asist yapan isim oldu.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Bu sezon 37’nci maçına çıkan 25 yaşındaki milli oyuncu, gol sayısını 10’a, asist sayısını ise 12’ye yükseltti.

Böylece kariyerinde ilk kez iki istatistikte de çift haneyi görerek form grafiğini sürdürdü.