Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya plaket verildi

Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya Ankara Keçiörengücü karşılaşmadan önce plaket verildi.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 20:50
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı.
  • Maç öncesi, Beşiktaş formasıyla 100. maçını dolduran Milot Rashica'ya plaket verildi.
  • Rashica, kariyerinde daha önce Werder Bremen ve Vitesse için de 100'er maça çıktı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE 100. KEZ FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.

Rashica, daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı.

