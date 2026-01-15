Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya plaket verildi

- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı.
- Maç öncesi, Beşiktaş formasıyla 100. maçını dolduran Milot Rashica'ya plaket verildi.
- Rashica, kariyerinde daha önce Werder Bremen ve Vitesse için de 100'er maça çıktı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE 100. KEZ FORMA GİYDİ
Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.
Rashica, daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı.