Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanında kazandı

Türkiye Kupası'nda A Grubu 4. ve son hafta maçında Fatih Karagümrük, 2. Lig ekibi Fethiyespor'a konuk oldu.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Barış Kalaycı ile 47. dakikada Abdul Kone kaydetti.

TUR ATLAYAMADILAR

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 5 yaptı.

Fethiyespor ise 1 puanda kaldı ancak her iki takımda çeyrek final potasına giremedi ve turnuvaya veda etti.