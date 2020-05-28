Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını resmen açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası maç programını da duyurdu.
Federasyon, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının 16 Haziran Salı günü, Alanyaspor-Antalyaspor mücadelesinin ise 18 Haziran Perşembe günü oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır."
İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
İki takım arasında oynanan ilk maç, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.