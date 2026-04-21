İsmail Yüksek: Tek kelimeyle rezillik

Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Mücadeleyi değerlendiren İsmail, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyorum. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz." dedi.

"SON 2 HAFTADA YAŞANANLAR UTANÇ VERİCİ"

Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya. Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık." ifadelerini kullandı.