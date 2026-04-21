Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar arasında tartışma çıktı

Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında heyecan dolu anlar yaşandı.

Konyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 120+2'de penaltıdan bulduğu golle 1-0 yenerek adını son dörde yazdırdı.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde sinirler gerildi.

Elenmenin verdiği üzüntüyle Fenerbahçeli futbolcular arasında tansiyon yükseldi.

Sarı-lacivertli ekibin iki yıldızı Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar arasında kısa süreli sert bir tartışma yaşandı.

ARAYA FRED GİRDİ

İki oyuncu arasındaki gerginliğin daha ileri bir boyuta taşınmasını ise takımın tecrübeli ismi Fred engelledi.

Brezilyalı yıldızın araya girerek takım arkadaşlarını sakinleştirmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

Fenerbahçeli oyuncular üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.