Sivasspor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finalde Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi.

Türkiye Kupası yarı final müsabakalarıyla devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Rıza Çalımbay’ın ekibi Sivasspor, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk maçı 0-0’lık eşitlikle sona eren mücadelenin rövanşında kazanan 3-0’lık skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 18. kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Fenerbahçe 3 golle kazandı

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi ve 85. dakikada Joshua King kaydetti. Öte yandan 47'de Batshuayi'nin 74'te ise Valencia'nın birer şutu direkten döndü.

İlk finalist sarı-lacivertliler

Bu sonuçla Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran ilk takım oldu. Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi Ankaragücü - Başakşehir maçının galibi olacak.

Kulübün müzesine uzun süredir kupa getiremeyen Fenerbahçe Futbol Takımı, son şampiyonluğunu ise 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanarak elde etmişti.

Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor’la karşılaşacak. Sivasspor ise Konyaspor’u konuk edecek.