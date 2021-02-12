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Türkiye Kupası yarı final programı
Beşiktaş-Başakşehir ve Antalyaspor-Alanyaspor maçlarının 16, 17 veya 18 Mart'ta oynanacağı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 10:44
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Başakşehir, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş adını yarı finale yazdıran takımlar oldu.
16, 17 VEYA 18 MART
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarının programı da netleşti.
Maçların 16, 17 veya 18 Mart'ta yapılacağı belirtildi.