Euro
8.5111
-0.31%
Dolar
7.0308
0.07%
Altın
410.12
-0.57%
Borsa
1.534
-0.77%
Bitcoin
333.550
4.73%
EXEN Coin
17.81
-3.88%
3ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 3 C

    Türkiye Kupası yarı final programı

    Beşiktaş-Başakşehir ve Antalyaspor-Alanyaspor maçlarının 16, 17 veya 18 Mart'ta oynanacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye Kupası yarı final programı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

    Çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Başakşehir, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş adını yarı finale yazdıran takımlar oldu.

    16, 17 VEYA 18 MART

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarının programı da netleşti.

    Maçların 16, 17 veya 18 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

    Türkiye Kupası yarı final programı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir