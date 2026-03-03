Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

HAKEMLER

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş-Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir

