Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
HAKEMLER
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Beşiktaş-Rizespor: Kadir Sağlam
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir
