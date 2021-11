Vitor Pereira: Bugünkü oyunla Yunanistan'da da kazanırız

Royal Antwerp galibiyetinin ardından konuşan Vitor Pereira, "Galibiyeti hak ettik ve skordan çok memnunum. Bugünkü oyunla, Yunanistan'da da kazanırız" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yenerek Avupa'daki ilk galibiyetini aldı.

"BUGÜN GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "Son haftalar zordu ama kişiliğimizin ve takım ruhumuzun olduğunu gösterdik. Skordan dolayı çok mutluyum. Takımın performansından dolayı da öyle. Bugünkü galibiyeti hak ettik, daha fazla gol de atabilirdik. Takım, bugünkü performansı nedeniyle tebriği hak ediyor. Hala mücadelenin içindeyiz" dedi.

"BU OYUNLA YUNANİSTAN'DA DA KAZANIRIZ"

Bugün oynanan oyunla Yunanistan'da da kazanabileceklerini belirten Pereira, "Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak, Yunanistan'da da kazanabiliriz. Bugün oynadığımız gibi oynarsak, hala şansımız var. Taraftarlarımıza da teşekkürler, otel çıkışında bizi desteklediler. Bence bugün iyi bir maç oynadık, iyi bir takım ruhu sergiledik" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Skordan mutlu olduğunu vurgulayan Portekizli teknik adam, "Bu tarz maçları oynayacak takım ruhu ve karaktere sahip olduğumuzu gösterdik. Daha fazla gol atabilirdik, skordan mutluyum. Yüksek kalitede oynadığımız maçlar vardı ama futbol sadece taktiksel şeyler değildi. Kalite, öz güvenle gelir. Geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra takımımıza öz güveni vermemiz gerekiyordu" diye konuştu.

"TAKIMIMDAN HİÇBİR ŞÜPHEM YOK"

Başarılı olmak için her şeye sahibiz diyen Pereia, " Sıradaki maçlar çok önemli. Dinlenip aklımızdaki çipi değiştirmemiz ve sıradaki maça odaklanmamız lazım. Benim takımımdan, oyuncularımdan hiçbir şüphem yok. Taraftarlarımızdan, başkanımızın tutkusundan da öyle. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Bizim yapmamız gereken, dengeyi kurup doğru yolda devam etmek. İrfan Can, çok kaliteli bir futbolcu

"GUSTAVO, VALENCIA VE ALTAY'I ANMADAN TOPLANTIYI BİTİRMEK İSTEMİYORUM"

O kalitesini sahaya katabilir. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve karar verme becerisi çok iyi. Gustavo, Valencia ve Altay'ı hatırlamadan bu basın toplantısını bitirmek istemiyorum. Biliyoruz ki onlar bizimle birlikte bugün sahadalardı" diye ekledi.