Vitor Pereira: Mesut dışında çıkanlar da oldu

Vitor Pereira, Royal Antwerp maçının ardından Mesut Özil'in oyundan çıkmasına soran muhabire, " Mesut dışında oyuncular da çıkardık, niye sadece Mesut'u soruyorsun" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak puanını ikiye yüseltti.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan teknik direktör Vitor Pereira, "Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Biz bugünkü maçı kazanmak istiyorduk. Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi.Bu da topu tutamamamıza sebep oldu, maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik." dedi.

"2-2'DEN SONRAKİ PERFORMANSTAN MEMNUNUM"

Gelişmek isteyen bir takım olduklarını aktaran Pereira, "Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi. Biz genç ve gelişmek isteyen bir takımız. Bu süreçlerde bu tarz turnuvalarda böyle şeyler olabiliyor. İstediğimiz sonucu alamadık, sonuçtan memnun değilim. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Baskımızı biraz artırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"MESUT DIŞINDA ÇIKANLAR DA OLDU, SADECE ONU NEDEN SORUYORSUN"

Pereira, Mesut Özil'in, 66. dakikada oyundan alınırken tepki göstermesini soran muhabire "Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye sadece Mesut'u sordun. Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz ve bu normal. Yeni bir takım yaparken hatalar normal olabiliyor. Önümüzde 3 maç daha var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye yanıt verdi.

Mesut Özil'den Pereira'ya büyük tepki - HABERİ