A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale çıktı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımı 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 4. galibiyetini elde etti.

HEDEF ALTIN MADALYA

Bu sonuçla finale yükselen Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Perşembe günü altın madalya mücadelesi verecek.