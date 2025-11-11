A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale çıktı

- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale çıktı.
- Milliler, 4. galibiyetini elde etti.
- Takım, 13 Kasım'da altın madalya için mücadele edecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımı 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaştı.
Milliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 4. galibiyetini elde etti.
HEDEF ALTIN MADALYA
Bu sonuçla finale yükselen Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Perşembe günü altın madalya mücadelesi verecek.