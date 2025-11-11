Abone ol: Google News

A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 20:57
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale çıktı.
  • Milliler, 4. galibiyetini elde etti.
  • Takım, 13 Kasım'da altın madalya için mücadele edecek.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımı 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 4. galibiyetini elde etti.

HEDEF ALTIN MADALYA

Bu sonuçla finale yükselen Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Perşembe günü altın madalya mücadelesi verecek.

